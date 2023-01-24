В Волгограде 600 жителей в текущем году могут трудоустроиться на логистическом комплексе

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде завершается строительство двух складов регионального логистического комплекса. Его возводят в рамках инвестиционного соглашения рядом с поселком Солнечный в Краснооктябрьском районе недалеко от Третьей продольной. Два складских помещения сдадут в эксплуатацию в первой половине года. Новой работой обеспечат 600 человек, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Специалисты оборудовали каркас складов, смонтировали стены, проложили коммуникации и собрали кровлю. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы на инженерных системах, идет внутренняя отделка помещений, объекты готовятся к вводу в эксплуатацию, - отметили в мэрии.

В прошлом году заработало первое складское помещение площадью 18 тысяч квадратных метров. После полного завершения строительства логистического комплекса будет создано 3 800 новых рабочих мест. Его площадь составит около 100 тысяч квадратных метров. Логистический комплекс будет состоять из 20 основных и вспомогательных объектов, там будут склады, офисы, хозяйственно-бытовые и холодильные помещения.