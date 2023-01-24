Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 января 2023 10:18

Лесничий из Волгоградской области погиб в ходе СВО

Олегу Николаеву из Кумылженского района было 46 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб лесничий из Волгоградской области Олег Николаев. 24 января с ним простились в станице Глазуновской Кумылженского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, Олег Николаев работал участковым лесничим Подтелковского лесничества.

Известно, что Олегу Николаеву было 46 лет, у него остались жена и 6-летняя дочь. Его знали как ответственного, добросовестного, творческого и неравнодушного человека.

- Преждевременный уход из жизни Олега Валентиновича стал тяжелой потерей для Кумылженского лесничества и всей лесной отрасли региона. Комитетом будет оказана помощь семье погибшего, - сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.