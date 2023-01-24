Под Волгоградом мужчина нанес шесть ножевых ранений бывшей супруге

Подозреваемого задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Гусевка, подозреваемого в жестокой расправе над 42-летней бывшей супругой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина нанес несчастной женщине 6 ножевых ранений, которые стали смертельными. Задержанному грозит наказание по статье 105 УК РФ (убийство).

- 23 января женщина прибыла по месту жительства своего бывшего супруга в одно из частных домовладений по улице Ровинского. Между бывшими супругами произошла бытовая ссора, подозреваемый взял нож и нанес шесть ударов, - уточнили в пресс-службе ведомства.

После этого мужчина испугался и сам позвонил матери бывшей супруги. Родственница сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого. Расследование продолжается.