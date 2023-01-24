В Волгоградской области готовы потратить почти 478 млн рублей на расчистку Ахтубы

Реку расчистят в Волжском и Среднеахтубинском районе Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде объявили аукцион по выбору подрядчика, который возьмется за расчистку реки Ахтуба. Работы пройдут на участке длиной почти 10 километров в Среднеахтубинском районе и у острова Зеленый в Волжском. Начальная цена торгов составляет 477 миллионов 916 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».

Во время подготовки к расчистке подрядчик вырубит ряд деревьев, выкорчует пни, сделает засыпку ям. Расчистка реки пройдет на участке 9 900 метров. Объем вынимаемого грунта составит 714 990 кубических метров. В конце подрядчик должен провести благоустройство и озеленение прибрежной территории. Работы выполнят по проекту, подготовленному ЗАО ПИИ «Гипроводстрой».

Расчистка реки Ахтуба должна пройти с момента подписания контракта до 15 ноября 2024 года. Заявки для участия в аукционе принимаются до 8 февраля.