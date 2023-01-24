Житель Волжского отсудил с любителей громкой музыки 20 тысяч рублей

Суд встал на сторону волжанина, который не мог выспаться из-за соседей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Волжского Николай устал от постоянной громкой музыки по ночам и обратился в суд. Мужчина проживает в СНТ «Вишневый сад», он указал, что по соседству с ним живет волжанин, который с 2015 года по ночам громко слушает музыку. Также обратившийся в суд сообщил, что его сосед сдает свой дом в краткосрочную аренду. Люди, которые снимают жилье, также врубают музыку по ночам на всю катушку. Из-за этого другим жителям СНТ приходилось обращаться в полицию. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Из-за того, что житель СНТ не высыпался и не мог отдохнуть, хозяина соседнего дома Рамиля и одного его арендатора Антона оштрафовали. Кроме того, Николай обратился в суд, чтобы взыскать с двоих мужчин компенсацию морального вреда.

- С учетом установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу о законности требований Николая, поскольку поведение ответчиков, которые грубо нарушали покой и тишину истца, повлекло невозможность полноценного отдыха истца в ночное время, что, безусловно, отразилось на его здоровье и эмоциональном состоянии, - отметили в пресс-службе судов.

Волжский городской суд взыскал с Рамиля и Антона в пользу обратившегося жителя СНТ по 10 тысяч рублей. Мужчины не согласились с решением и подали апелляцию в Волгоградский областной суд, который оставил постановление без изменений.