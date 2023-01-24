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НовостиОбщество24 января 2023 6:51

В Волгограде в храме на Мамаевом кургане состоялось венчание бойца СВО с супругой

Участник спецоперации приехал в краткосрочный отпуск
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Волгоградская епархия.

Фото: Волгоградская епархия.

Несколько дней назад в храме Всех святых на Мамаевом кургане в Волгограде участник спецоперации обвенчался со своей супругой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, богослужение провел клирик храма иерей Владимир Пономаренко.

Венчающиеся состоят в законном браке. Когда боец СВО приехал в краткосрочный отпуск домой, возлюбленные решили получить благословение в церкви. На венчании присутствовали сослуживцы военного.

- После совершения венчания отец Владимир благословил всех, затем отслужил молебен о воинах, идущих на брань, - добавили в епархии.

Также священник вручил военным молитвослов православного воина, крестики, пояс с текстом псалма 90 «Живый в помощи Вышняго…» и отслужил молебен.