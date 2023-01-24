В Волгограде открыли вакансию с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц

В Волгограде есть работа, где готовы платить много денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области все-таки можно найти высокооплачиваемую работу и иметь доход, которому позавидуют даже москвичи. В регионе проанализировали около девяти тысяч открытых в январе вакансий и подготовил топ-5 самых «дорогих». Самую высокую зарплату предлагают начальнику участка переработки шлакового отвала, специалисту готовы платить каждый месяц от 200 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные hh.ru.

Чтобы стать кандидатом на должность начальника участка, необходимо иметь опыт руководства штатом свыше 50 человек и более 10 средств механизации, в том числе тяжелой строительной техникой, не из кабинета. На втором месте списка высокооплачиваемых вакансий – ведущий программист 1С с зарплатой от 172 тысяч рублей. Нужно знать основные принципы бухгалтерского учета, возможна работа на удаленке.

Одна из крупнейших компаний в сфере ритейла предлагает зарплату от 170 до 210 тысяч рублей менеджеру по информационной безопасности. Соискатель должен иметь опыт в сфере обеспечения информационной безопасности от трех лет, знать английский язык не ниже уровня А2. Еще в Волгограде ищут регионального директора автотранспортного предприятия, зарплата – от 150 до 225 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт управления коллективом от 100 человек, разбираться в техническом устройстве транспортных средств, преимуществом станет высшее образование. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в области управляющий рестораном в Волжском. В месяц работодатель готов платить до 100 тысяч рублей. Сотрудник должен организовывать работу ресторана, быть на связи круглые сутки.