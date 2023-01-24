Волгоградцы начали заболевать гриппом B

После новогодних каникул заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на прошлой неделе вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пациенты стали чаще обращаться за медицинской помощью по сравнению с днями новогодних каникул. Число обращений к медикам увеличилось за неделю на 7,5%. Особенно выросла заболеваемость среди школьников – на 22%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Волгоградцы продолжают подхватывать свиной грипп, хотя реже, чем до Нового года. Впервые этой зимой у жителей региона выявили грипп В, который вызывает лихорадку, кашель, головную боль, боль в мышцах и суставах, слабость, боль в горле и насморк. Кашель может длиться более двух недель. Также на прошлой неделе у волгоградцев выявляли аденовирус, РС-вирус, риновирус, метапневмовирус.

Карантин по гриппу и ОРВИ на прошлой неделе вводился в трех школах Волгоградской области.

- С целью исключения развития осложнений следует обращаться за медицинской помощью в первые дни заболевания. Самолечение не допустимо, - настоятельно рекомендуют санитарные врачи.