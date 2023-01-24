В Волгограде ищут 82-летнего пенсионера в норковой ушанке и темной куртке

Фото: УМВД Волгограда.

С 16 января 2023 года полиция Волгограда разыскивает 82-летнего жителя Краснооктябрьского района Александра Гайворонского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД по городу, в тот день пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся. Он был одет в норковую шапку-ушанку, темно-зеленую куртку, серые свитер и брюки, полусапоги.

На вид Александру Петровичу 75-80 лет, у него седые волосы, серо-голубые глаза, рост около 170 сантиметров.

- Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию, - обратились кжителям стражи порядка.

Номера для связи:

8(8442) 93-01-11 или 02 - дежурная часть

8(8442) 93-74-90 - дежурная часть Краснооктябрьского района;

8-937-712-10-04, 8988-394-95-35 – оперуполномоченные уголовного розыска.