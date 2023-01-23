Жителю Волгоградской области пришлось оплатить 93 штрафа для сохранения водительских прав

Волгоградцу пришлось разом оплатить штрафы на 118 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгоградской области пренебрегал правилами дорожного движения, собрав массу штрафов. Еще он не собирался их оплачивать. В итоге у мужчины оказалось 93 штрафа на 118 тысяч рублей. И их все-таки пришлось погасить, чтобы не лишиться водительского удостоверения. В Среднеахтубинском районе местного жителя заставили погасить 93 штрафа судебные приставы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание денег с банковских счетов должника, а также вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении его транспортных средств и недвижимости. Кроме того, в суд было направлено постановление, по которому водитель временно лишался права управлять автомобилем. Постановление направили и должнику, как только он его получил, сразу же перевел 118 тысяч рублей на депозитный счет Среднеахтубинского районного отделения регионального ФССП.

- Исполнительные производства окончены, - отметили в ведомстве.

Всего в 2022 году судебные приставы-исполнители Волгоградской области вынесли 1386 постановлений, по которым должникам временно запрещалось управлять автомобилями.