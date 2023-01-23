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НовостиОбщество23 января 2023 14:58

Жителю Волгоградской области пришлось оплатить 93 штрафа для сохранения водительских прав

Волгоградец накопил штрафов на 118 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцу пришлось разом оплатить штрафы на 118 тысяч рублей

Волгоградцу пришлось разом оплатить штрафы на 118 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Волгоградской области пренебрегал правилами дорожного движения, собрав массу штрафов. Еще он не собирался их оплачивать. В итоге у мужчины оказалось 93 штрафа на 118 тысяч рублей. И их все-таки пришлось погасить, чтобы не лишиться водительского удостоверения. В Среднеахтубинском районе местного жителя заставили погасить 93 штрафа судебные приставы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание денег с банковских счетов должника, а также вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении его транспортных средств и недвижимости. Кроме того, в суд было направлено постановление, по которому водитель временно лишался права управлять автомобилем. Постановление направили и должнику, как только он его получил, сразу же перевел 118 тысяч рублей на депозитный счет Среднеахтубинского районного отделения регионального ФССП.

- Исполнительные производства окончены, - отметили в ведомстве.

Всего в 2022 году судебные приставы-исполнители Волгоградской области вынесли 1386 постановлений, по которым должникам временно запрещалось управлять автомобилями.