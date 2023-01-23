Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья23 января 2023 14:39

Собаки волгоградского приюта «Дино» остались без корма из-за западных санкций

Волонтеры кормят животных кашами и говорят, что питомцы стали чувствовать себя гораздо лучше
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Собаки остались без корма из-за западных санкций

Собаки остались без корма из-за западных санкций

Фото: Иван ВИСЛОВ

Самый большой приют Волгоградской области «Дино» попал под западные санкции. Вот уже почти год волонтеры не могут покупать корма иностранного производства - компания решила расторгнуть договор. А причина в том, что зооцентр находится на территории бывшей воинской части в Среднеахтубинском районе. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru директор Анжела Макарова, это обстоятельство их ничуть не расстроило. Наоборот, пошло на пользу, ведь теперь собак кормят кашами, а они сытнее и полезнее.

- Раньше мы закупали большую партию корма иностранного производства. После известных событий нас занесли в санкционный список. Мы приобрели военно-полевые кухни и начали варить каши. Мы ко всему относимся с оптимизмом, - рассказала Анжела Макарова. – Чтобы варить каши требуется больше человеческих ресурсов. А в остальном все хорошо – собаки стали здоровее, хорошо растут и набирают вес, чувствуют себя замечательно.

Зоозащитница добавила, что сейчас зооцентр активно занимается помощью хищным животным, в том числе двум африканским львятам, которых вызволили полицейские. А на днях владелица фотобизнеса сдала в приют двух лисиц. Для новых подопечных оборудуют большие территории, где они смогут жить. Львятам построят вольер площадью 1 гектар, а для новых питомцев сделают лисью деревню. Добавим, что недавно «Дино» получил президентский грант для реализации данной программы.