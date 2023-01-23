Она же ему в дочери годится: секс-символ волгоградского театра сыграл свадьбу с молоденькой избранницей

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Заслуженный артист России, актер Нового экспериментального театра в Волгограде Олег Алексеев поделился счастливой новостью – он женился на любимой женщине Наталье. Бракосочетание состоялось в минувшие выходные. Как признался 59-летний артист, известный ролями Ромео и Дон Жуана, избранница гораздо младше его.

- У нас с Натальей 26 лет разницы, и в своей профессиональной жизни она далека от театральной сферы. Я уверен, что мы с ней заслужили это счастье, - поделился Олег Алексеев.

Актер уверен – их познакомила судьба. Коллеги от всей души поздравили Олега Алексеева с этим замечательным событием, пожелали долгих лет счастья и радости.