В Волгограде временно введут запрет на проезд большегрузов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде с 30 января по 3 февраля 2023 года будут введены ограничения на транзитный проезд большегрузов. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на постановление, подписанное губернатором Андреем Бочаровым. Отметим, что оперативный штаб принял такое решение в связи с предстоящими мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-летия Сталинградской Победы, для обеспечения общественной безопасности.

Проезд через Волгоград будет закрыт для грузовиков с часу ночи 30 января и до часу ночи 3 февраля. Речь о крупногабаритном транспорте, а также о транспортных средствах, перевозящих опасные грузы.

- Запрет также распространяется на транзитный провоз опасных грузов железнодорожным транспортом, погрузку-разгрузку взрывчатых веществ промышленного назначения, - обметили в областной администрации.