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НовостиПолитика23 января 2023 11:14

Волгоградский губернатор провел встречу с руководителем межрегионального Управления Россельхознадзора

Андрей Бочаров и Владислав Шичанин обсудили госконтроль пищевой продукции в регионе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 января провел рабочую встречу с руководителем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владиславом Шичаниным. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональной администрации, обсуждались в вопросы межведомственного взаимодействия в сфере ветеринарии, фитосанитарии.

Также было уделено внимание продолжению совместной деятельности по контролю сельскохозяйственных земель и по государственному мониторингу пищевой продукции.