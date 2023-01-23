Волгоградский губернатор провел встречу с руководителем межрегионального Управления Россельхознадзора

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 января провел рабочую встречу с руководителем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Владиславом Шичаниным. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональной администрации, обсуждались в вопросы межведомственного взаимодействия в сфере ветеринарии, фитосанитарии.

Также было уделено внимание продолжению совместной деятельности по контролю сельскохозяйственных земель и по государственному мониторингу пищевой продукции.