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НовостиОбщество23 января 2023 10:01

Под Волгоградом у фермера нашли партию опасного каймака

Мужчина не оформил ветеринарные документы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина не оформил ветеринарные документы

Мужчина не оформил ветеринарные документы

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники Россельхознадзора Волгоградской области при мониторинге системы «Меркурий» нашли опасную молочную продукцию у фермера из Городищенского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, будучи физическим лицом, мужчина не оформил должным образом ветеринарные документы, а именно не указал, из чего изготовлен каймак.

Фермер нарушил несколько важных требований, в частности техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Россельхознадзор приостановил регистрацию в системе, потребовал устранить нарушения и впредь не совершать их.