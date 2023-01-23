Под Волгоградом у фермера нашли партию опасного каймака

Мужчина не оформил ветеринарные документы Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники Россельхознадзора Волгоградской области при мониторинге системы «Меркурий» нашли опасную молочную продукцию у фермера из Городищенского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, будучи физическим лицом, мужчина не оформил должным образом ветеринарные документы, а именно не указал, из чего изготовлен каймак.

Фермер нарушил несколько важных требований, в частности техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Россельхознадзор приостановил регистрацию в системе, потребовал устранить нарушения и впредь не совершать их.