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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:15

В Волгограде водитель Audi сбил на пешеходном переходе школьника и скрылся

Полицейские нашли автомобилиста, из-за которого ребенок попал в больницу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Водителя разыскали инспекторы ГИБДД

Водителя разыскали инспекторы ГИБДД

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде 22 января под колесами автомобиля оказался школьник. В 15.20 в Краснооктябрьском районе 63-летний мужчина за рулем Audi сбил на пешеходном переходе 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Происшествие случилось на Второй продольной напротив дома №98 по улице Еременко. После ДТП водитель иномарки скрылся, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчину искали недолго, его нашли инспекторы ГИБДД. Пострадавший подросток был госпитализирован.