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НовостиПроисшествия23 января 2023 9:11

На юге Волгограда грабитель проник в дом пенсионера и украл 1 млн

На мужчину завели уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На мужчину завели уголовное дело

На мужчину завели уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала подозреваемого в грабеже 26-летнего местного жителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина украл у 74-летнего пенсионера более 1 миллиона рублей. Это произошло в декабре 2022 года в Красноармейском районе города-героя.

- По словам пенсионера, неизвестный, путем свободного доступа, через открытую входную дверь проник в домовладение по месту жительства, откуда похитил денежные средства в сумме 1 060 000 рублей, - уточнили в полиции.

Сотрудники угрозыска вышли на след подозреваемого. На него завели уголовное дело по статье «кража». Мужчине грозит до 10 лет колонии.