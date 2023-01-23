В Волгограде 2 февраля приедут делегации иностранных государств

В регионе на финишную прямую вышла подготовка ко 2 февраля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

23 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены вопросы проведения 80-летнего юбилея Сталинградской победы. Обсуждалось усиление мер безопасности, оказание социальной поддержки участникам Сталинградской битвы, ветеранам, вдовам фронтовиков несовершеннолетним узникам фашизма, жителям осажденного Сталинграда.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, до юбилея осталось 10 дней - подготовительная работа вышла на финишную прямую. 1 и 2 февраля в Волгоград приедут делегации из многих регионов России, а также других государств. Меры безопасности будут усилены.

- Прошу жителей Волгоградской области отнестись с пониманием к вводимым на территории региона дополнительным мерам по обеспечению безопасности, - отметил Андрей Бочаров.

Глава региона попросил волгоградцев незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении на улицах и в местах скопления людей подозрительных предметов или людей, которые вызывают опасения.