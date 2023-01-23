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НовостиПолитика23 января 2023 9:05

В Волгограде 2 февраля приедут делегации иностранных государств

Волгоградский губернатор провел оперативное совещание по подготовке к 80-летию Сталинградской Победы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе на финишную прямую вышла подготовка ко 2 февраля

В регионе на финишную прямую вышла подготовка ко 2 февраля

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

23 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены вопросы проведения 80-летнего юбилея Сталинградской победы. Обсуждалось усиление мер безопасности, оказание социальной поддержки участникам Сталинградской битвы, ветеранам, вдовам фронтовиков несовершеннолетним узникам фашизма, жителям осажденного Сталинграда.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, до юбилея осталось 10 дней - подготовительная работа вышла на финишную прямую. 1 и 2 февраля в Волгоград приедут делегации из многих регионов России, а также других государств. Меры безопасности будут усилены.

- Прошу жителей Волгоградской области отнестись с пониманием к вводимым на территории региона дополнительным мерам по обеспечению безопасности, - отметил Андрей Бочаров.

Глава региона попросил волгоградцев незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении на улицах и в местах скопления людей подозрительных предметов или людей, которые вызывают опасения.