Под Волгоградом судят альфонса, обманувшего женщин на 3 млн рублей

Полицейские доказали 6 эпизодов мошенничества Фото: Александр ПАНОВ

Следователи УМВД по Волжскому передали в городской суд материалы уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве. Альфонс знакомился с женщинами через соцсети и разводил их на большие суммы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейским удалось собрать доказательства 6 преступных эпизодов, в общей сложности потерпевшие обогатили афериста на 3 миллиона рублей.

- 52-летний мужчина, являясь руководителем автошколы, в период времени с 2016 по 2020 годы знакомился в соцсети с женщинами, приглашал на обучение вождению, либо предоставлял работу в своей фирме. После этого, используя различные психологические приёмы, входил в доверие к потерпевшим, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.

Альфонс придумывал разные причины, чтобы выманивать деньги у поклонниц. Рассказывал о проблемах бизнесе, со здоровьем и прочее. Однажды одна из девушек выложила совместное фото в соцсетях и мошенника раскрыли его бывшие жертвы. Они обратились в полицию. Мужчину арестовали в апреле прошлого года. Ему грозит 10 лет колонии.