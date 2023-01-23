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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:01

В Волгограде пенсионера отправили на лечение за экстремистские публикации в интернете

Приговор суда вступил в силу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцу не удалось обжаловать приговор

Волгоградцу не удалось обжаловать приговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде пенсионера отправили на принудительное лечение за неоднократные призывы к экстремизму. В 2020 году 65-летний житель города был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Он неоднократно публиковал в своем аккаунте в социальных сетях высказывания, содержащие признаки призыва к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Центральный районный суд признал пенсионера виновным и назначил ему принудительные меры медицинского характера. Волгоградец обжаловал решение, подав апелляцию. Однако Волгоградский областной суд постановление суда первой инстанции оставил без изменений. Приговор вступил в законную силу.