В Волгоград с УК взыскали 40 тысяч рублей за затопленную квартиру ветерана труда

Такого решения добилась прокуратура Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Краснооктябрьский райсуд Волгограда поддержал требования прокуратуры защитить права 74-летней пенсионерки, чью квартиру затопило по вине управляющей компании. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, случай произошел в январе прошлого года в многоквартирном доме на улице Штеменко. Женщина проживала на последнем этаже. В МКД протекала кровля, что и стало причиной затопления жилища ветерана труда.

- Обстоятельства произошедшего зафиксированы актом совместного обследования жилого помещения, проведенного сотрудниками управляющей компании ООО «Сигма-Юг» совместно с хозяйкой квартиры, - уточнили в прокуратуре.

Сумму ущерба оценили в 20 тысяч рублей, однако УК не торопилась возмещать его. пенсионерка обратилась в прокуратуру. По итогу коммунальщики заплатили 40 тысяч рублей.