7% волгоградцев останутся на работе, даже если их отпустят домой

Больше всего волгоградцев хотели бы провести свободное время с семьей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Экономически активных волгоградцев спросили, что они будут делать, если начальство пораньше отпустит их с работы. Больше половины решили, что проведут больше времени с семьей, 7% все равно останутся на работе, а 2% уверены, что такой щедрости от руководства никогда не дождутся. Такие ответы дали сервису SuperJob жители Волгограда.

Пару лишних часов хотели бы провести с семьей 51% респондентов, 8% используют это время для занятий спортом, 6% - потратят на прогулку, 4% - на решение личных проблем. Чуть меньше волгоградцев потратят освободившееся от работы время на шопинг или посиделки в кафе или в баре. По одному проценту опрошенных хотели бы почитать, сходить в кино или больше времени отдать второй работе.

При этом женщины чаще спешат домой или предпочли бы прогуляться, а среди мужчин больше тех, кто останется на работе или пойдет в спортзал.