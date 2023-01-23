Волгоградцы любят ходить пешком, спать 7-8 часов и стараются избегать стресса

45% волгоградцев занимаются фитнесом Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Волгоградской области поинтересовались, ведут ли они здоровый образ жизни и какие имеют правильные привычки. 43% принявших участие в опросе волгоградцев придерживаются ЗОЖа, 23% респондентов делают это периодически. Четверть жителей (26%) не ведут здоровый образ жизни, но задумываются об этом, еще 7% даже не думают о ЗОЖе. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на исследование hh.ru.

Чаще о правильно питаются и занимаются спортом женщины, а не мужчины – 42% против 37%. В основном ведут здоровый образ жизни работники научно-образовательной сферы, медицины и фармацевтики, управленцы и административный персонал. 47% волгоградцев рассказали, что за год их расходы на абонемент в спортзал, правильное питание, витамины, консультации специалистов не подорожали. 29% респондентов отметили, что траты на здоровый образ жизни увеличились.

У 76% жителей Волгоградской области есть главная здоровая привычка – ходить пешком. 65% участников опроса заявили, что стараются спать 7-8 часов, 60% - правильно питаются, 45% - ходят в спортзал. 44% - избегают стрессов. 42% волгоградцев не употребляют алкоголь, 36% занимаются профилактикой заболевания, 24% стараются тратить меньше времени на социальные сети.