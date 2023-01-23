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НовостиЗдоровье23 января 2023 6:26

Эксперты рекомендуют волгоградцам 5 продуктов для бодрости

Роспотребнадзор советует правильно питаться, чтобы проводить день в хорошем настроении
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Эксперты рекомендуют волгоградцам 5 продуктов для бодрости

Эксперты рекомендуют волгоградцам 5 продуктов для бодрости

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 января Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, какие продукты помогут оставаться бодрым в течение дня и бороться с сонливостью. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, отличными источниками энергии являются бананы, яйца, орехи, цитрусовые и вода.

Так, в бананах содержится много витаминов, клетчатки, глюкозы. Тем, кто худеет, лучше кушать фрукт в первой половине дня. В яйцах много белка и витаминов, они помогают в работе мозга, а также поддерживают здоровый энергоообмен.

В орехах тоже достаточно белка, в них содержатся полезные витамины, в том числе магний. Цитрусовые станут прекрасным источником энергии и отличного настроения за счет синтеза нейромедиаторов. А вода насыщает тело кислородом, нужно употреблять достаточно жидкости в день.