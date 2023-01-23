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НовостиОбщество22 января 2023 21:03

Глава СКР Бастрыкин требует разобраться с проблемами волгоградских дачников

Волгоградские следователи должны выяснить, нарушают ли права людей в обанкротившемся СНТ «Строитель»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА

Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами волгоградских дачников. После публикаций в СМИ жалоб людей о нарушении их прав глава следственного комитета РФ потребовал от волгоградских следователей выяснить все обстоятельства банкротстве СНТ «Строитель» в Волжском и доложить, как описываемая членами товарищества и журналистами ситуация выглядит на самом деле. Действительно ли, как утверждают люди, органы местной власти отказываются слышать людей и навязывают им нового председателя, который не заинтересован защищать их права.

Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники волгоградского следкома начали процессуальную проверку и готовят доклад московскому руководству.