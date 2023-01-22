Морозы до -19 вернутся в Волгоград на новой рабочей неделе

Днем в Волгограде будет легкий минус, а по ночам - крепкие морозы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на новой рабочей неделе, которая начнется 23 января, сохранится легкий мороз в дневные часы, а по ночам температура воздуха будет опускаться до совсем некомфортных температур, особенно в районах области. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, в областном центре по ночам будет до -12…-14 градусов мороза, на севере региона – до -19 в ночные часы. Пока такие прогнозы на ближайшие три дня, с понедельника до среды.

Существенных осадков ждать не стоит, а вот ветер будет хоть и не сильный, но неприятный: до 8-9 метров в секунду. Он будет дуть с юго-востока. В дневные часы можно будет с комфортом прогуляться по улице: на термометрах будет от -1 до -4 градусов в Волгограде, в отдельных южных районах потеплеет до +1, на севере днем будет до -7 мороза.