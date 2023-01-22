Из Волгограда в зону СВО 22 января проводили еще один штурмовой отряд

Еще один отряд отправили в начале неделе. Фото: администрация Волгоградской области.

После месяцев подготовки на учебном полигоне еще один штурмовой отряд из Волгограда отправился в зону СВО. Об этом сообщил отвечающий по просьбе главы регионы за слаживание депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. Последние месяцы он сам буквально жил на полигоне, получив задание организовать занятия по боевой подготовке и обеспечить всем снаряжением бойцов. Вслед за спецотрядом «Сталинград» в зону отправляется «Шторм».

Во время обучения бойцы в том числе изучали тактику действий при штурме зданий. Напомним, в начале недели на Мамаевом кургане проводили в зону спецоперации первый такой отряд, который укомплектовали современным вооружением и военной техникой из Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев «За Победу». У военных есть новые бронированные, квадроциклы, багги; средства связи, квадрокоптеры, высокоточная оптика.