44-летний мобилизованный Александр Корнеев из Волгоградской области погиб в СВО

Орден мужества передадут родным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

44-летний Александр Корнеев из Киквидзенского района в зоне СВО оказался после того, как его призвали в рамках частичной мобилизации. Мужчина не стал искать отговорки и отправился исполнять свой долг перед Родиной. За плечами у Александра была срочная служба. В октябре 2022-го, пройдя обучение в учебном центре Минобороны, он отправился в Херсонскую область.

К несчастью, в ходе выполнения боевой задачи мужчина был смертельно ранен. 20 января с ним простились жители Киквидзенского района, где он жил с момента возвращения из армии. Многие люди пришли проститься с Александром и поддержать его семью. За проявленные честь и отвагу бойца посмертно наградили Орденом мужества.