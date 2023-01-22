Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 13:46

44-летний мобилизованный Александр Корнеев из Волгоградской области погиб в СВО

С мужчиной простились в Киквидзенском районе
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Орден мужества передадут родным.

Орден мужества передадут родным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

44-летний Александр Корнеев из Киквидзенского района в зоне СВО оказался после того, как его призвали в рамках частичной мобилизации. Мужчина не стал искать отговорки и отправился исполнять свой долг перед Родиной. За плечами у Александра была срочная служба. В октябре 2022-го, пройдя обучение в учебном центре Минобороны, он отправился в Херсонскую область.

К несчастью, в ходе выполнения боевой задачи мужчина был смертельно ранен. 20 января с ним простились жители Киквидзенского района, где он жил с момента возвращения из армии. Многие люди пришли проститься с Александром и поддержать его семью. За проявленные честь и отвагу бойца посмертно наградили Орденом мужества.