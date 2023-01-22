23 января останутся без света ЗАГС и дома в трех районах Волгограда

Энергетики запланировали профилактику и ремонт на сетях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новая рабочая неделя начнется в Волгограде с отключений света. 23 января без электроэнергии коротать время будут не только жители домов, но и сотрудники организаций. Без света останется дом №8 на улице Краснознаменской в центре Волгограда, где расположен Центральный ЗАГС, Союз писателей, ряд аптек, магазинов и офисов, без электроэнергии с 10 утра будут сидеть и жильцы. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоградэнерго», по этому адресу отключения продлятся всего 2 часа, к полудню свет должен вернуться.

Также отключения света запланированы на юге города. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 света не будет в домах №8-16 по улице Кипарисовой, в домах 13-27 и 14-32 по улице Тростниковой.

Столько же времени без электричества проведут жители Дзержинского района. С 9.00 до 17.00 23 января 2023 отключат свет на ул. Полины Осипенко, 6, 8, 18 и на Семигорской,3. Также без света останутся потребители на улицах Васильсурская, Городнянская, Кубанская.