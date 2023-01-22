На крыше магазина в Волжском обнаружили тело погибшего парня в одних трусах

Когда скорая приехала на место, парень был уже мертв. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волжском проводят проверку после обнаружения тела 21-летнего молодого человека на крыше магазина «Заря». Очевидцы опубликовали фото в группе «Жесть Волжского», сделанное из окна многоэтажки: на козырьке торгового центра, расположенного на первом этаже многоэтажного дома на улице Мира, 62 в 23-м микрорайоне города-спутника, лежит мужское тело в одних трусах, а вокруг - много крови. Похоже на то, что травмы мужчина получил во время падения с высоты.

Упал мужчина сам, или ему помогли, выяснит следствие, как и то, употреблял ли что-то парень накануне гибели. Как рассказали знающие молодого человека люди, Вячеславу был 21 год, он жил в квартире на 9 этаже в этом доме с бабушкой и дедушкой. Родственница и обнаружила парня после того, как не нашла его в комнате. «Скорая» уже ничем не могла помочь – парень разбился насмерть. Обстоятельства его смерти предстоит установить следователям.