Пассажир «Нивы» погиб в жестком ДТП под Волгоградом в столкновении с фурой

Авария случилась на повороте в Пятиморский. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария на федеральной трассе под Волгоградом 21 января унесла жизнь 62-летнего мужчины, еще один в больнице. Это случилось утром, в половине девятого, в Калачевском районе. Двое мужчин на «Ниве» ехали по федеральной трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский, и на 94 километре машина стала поворачивать налево в поселок Пятиморский. В этот момент «ВАЗ» раздавил бензовоз. Водитель «ДАФа» с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и не успел затормозить перед осуществлявшей поворот машиной. «Ниву» буквально раздавило.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летнего водителя «Нивы» увезла скорая. А пассажир, на которого и пришелся весь удар, умер на месте ДТП еще до приезда врачей.