Волгоградцы 23 января останутся без радио из-за профилактических работ

Радио "КП" и его гости ненадолго исчезнут из эфира 23 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде на неделе с 23 по 29 января возможны перерывы в трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщает волгоградский филиал Российской телевизионной радиовещательной сети. По информации Волгоградского ОРТПЦ, не смогут послушать любимые радиопередачи только жители Волгограда. В понедельник, 23 января с 8 утра и до 13 часов дня на радио «Комсомольская правда» в Волгограде запланированы профилактические работы.

Других плановых работ на этой неделе не запланировано. В РТРС приносят извинения за неудобства и сообщают, что все отключения трансляции согласованы с вещателями. После небольшого перерыва волгоградцы снова смогут настроиться на любимую волну.