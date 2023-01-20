Под Волгоградом ищут свидетелей столкновения «Хендай» и «Скании» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Камышина ищет свидетелей столкновения «Хендай Соляриса» и «Скании» на трассе «Сызрань–Саратов–Волгоград». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД Камышина, ДТП произошло 13 января в 21.00 на 515-м километре магистрали.

- 54-летний камышанин, управляя транспортным средством марки «Хундай», не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение со «Сканией», - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства аварии и просят очевидцев сообщить любую важную информацию, предоставить запись видеорегистратора.

Телефоны для связи: 2-09-00 (дежурная часть) или 112.