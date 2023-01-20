В Волгоградской области в выходные прогнозируют туманы без снега

В выходные в регионе будут туманы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные погода в Волгоградской области не принесет снега. В субботу и воскресенье будет без осадков. 21 января в регионе прогнозируют туманы ночью и утром, также ожидаются гололедно-изморозевые явления. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, юго-восточный ветер подует с порывами до 9-14 м/с.

В ночь на субботу по Волгоградской области температура воздуха будет -7...-12º, местами при прояснениях она опустится до -11...-16º, днем -4...-9º. В Волгограде в ночные часы -4...-6º.

В воскресенье в регионе также без осадков, ночью и утром местами туманы, гололедно-изморозевые явления. По области температура воздуха в ночь на 22 января составит 5...-10º, при прояснениях до -13º, днем 0...-5º. В Волгограде ночью -10...-12º, днем -1...-3º.