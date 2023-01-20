В Волгограде устроившего ДТП с маршруткой водителя КамАЗа взяли под стражу до 18 марта

В аварии три человека погибли, девять получили травмы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20 января Центральный райсуд Волгограда взял под стражу 19-летнего водителя КамАЗа, который устроил ДТП с маршруткой №8с. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов, мера пресечения продлится до 18 марта этого года.

Напомним, 18 января молодой водитель, находясь за рулем грузовика с прицепом, в Кировском районе у остановки «Химгородок» на полной скорости протаранил микроавтобус, в которым были пассажиры. В итоге 3 человека, в том числе 12-летний мальчик, скончались на месте, еще 9 человек, в частности, 3 ребенка, госпитализированы. Уже установлено, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

Молодого человека подозревают в нарушении статьи 264 УК РФ.