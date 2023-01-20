В Волжском из-за судебного пристава пенсионерке пришлось жить на 5 тысяч рублей в месяц

Суд удовлетворил иск прокурора в пользу пенсионерки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волжском 61-летней женщине пришлось жить на 5 тысяч рублей в месяц. На пенсионерку было возбуждено несколько исполнительных производств из-за долгов. Но по закону должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов. Волжанка так и сделала. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об удовлетворении обращения женщины, но вовремя его не направил в Пенсионный фонд России. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В течение двух месяцев из пенсии женщины производились максимальные удержания, оставшийся доход не превышал 5 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

После надзорной проверки в суд был направлен иск о взыскании морального вреда за волокиту, которую устроил судебный пристав. Волжский городской суд удовлетворил иск прокурора. Пенсионерке выплатят 10 тысяч рублей.