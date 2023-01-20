В центре Волгограда грузовик концессий выбрасывал мусор и старый асфальт

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В центре Волгограда рядом с улицей 7-й Гвардейской «КАМАЗ» выбрасывал мусор и остатки старого асфальта на землю. Это попало на видео, которое оказалось в распоряжении Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, по информации, представленной водителем, грузовой автотранспорт принадлежит ООО «Концессии теплоснабжения».

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

У автомобиля были специальные знаки, обозначающие транспортирование отходов IV класса опасности. «КАМАЗ» загрязнил почву ломом асфальтовых покрытий. Теперь на участке земли несколько куч мусора. Пробы отходов были взяты для лабораторных исследований. После того, как результаты будут готовы, виновные лица получат штраф, также будет подсчитан причиненный ущерб.