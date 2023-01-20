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НовостиПроисшествия20 января 2023 11:36

В Волгограде с мужчины взыскали 400 тысяч рублей за фиктивную инвалидность

Мужчину также осудили на три года условно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд поддержал требования прокуратуры.

Суд поддержал требования прокуратуры.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Краснооктябрьский райсуд Волгограда взыскал с местного жителя 400 тысяч рублей, выплаченные ему государством за фиктивную инвалидность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, этого добился прокурор района. Ранее мужчину осудили на 3 года условно за дачу взятки на получение нужных для выплат документов по инвалидности.

- При этом незаконно полученные в качестве пенсии по инвалидности, ежемесячных выплат и единовременного пособия денежные средства в общей сумме более 400 тысяч рублей в добровольном порядке осужденный в бюджет не возместил, - отметили в областной прокуратуре.

Но после обращения в суд мужчину в законном порядке принудили возместить причиненный госбюджету ущерб.