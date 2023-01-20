В центре Волгограда двое мужчин украли старинные ставни с исторического здания

Сообщников задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда раскрыла кражу старинных ставней конца 18 века с исторического здания в центре города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД, о факте пропажи в правоохранительные органы несколько месяцев назад заявил 31-летний житель дома №19 на улице Ленина. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили с лестничной клетки металлические ставни и скрылись.

- Оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались четверо волгоградцев, двое из которых ранее судимы. Подозреваемые сознались в содеянном, - уточнили в полиции.

Подозреваемые признались, что увидели старинные ставни и решили подзаработать. Украденные предметы злоумышленники стали на металлолом. Полиция возбудила уголовное дело. Сообщникам грозит по 5 лет тюрьмы.