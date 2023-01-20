Волгоградский губернатор попросил от полицейских неформального подхода к предпринимателям

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде состоялось заседание расширенной коллегии ГУ МВД по Волгоградской области, которое провел начальник Главка Дмитрий Вельможко. В совещании принял участие губернатор Андрей Бочаров. Были подведены итоги работы полиции в 2022 году и рассмотрены задачи на текущий год. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации области.

В начале заседания минутой молчания почтили память погибших участников СВО. Губернатор поблагодарил полицейских и правоохранительные структуры за обеспечение безопасности на территориях со сложной оперативной обстановкой. Была отмечена плодотворная работа в обеспечении комплексной безопасности в Волгоградской области. В качестве положительного примера глава региона привел безопасность во время массовых мероприятий, предотвращение экстремистских и террористических преступлений, противодействие экономической преступности.

- В условиях усиления санкционного давления, здесь нужен очень аккуратный, взвешенный и абсолютно неформальный подход. Многим предпринимателям, директорам в современных условиях приходится зачастую принимать различные, в том числе вынужденные меры, вызванные именно заботой о том, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, чтобы сохранить свои трудовые коллективы, - заявил Андрей Бочаров.

В 2022 году в Волгоградской области в 2,5 раза сократилась просроченная задолженность работодателей по зарплате перед сотрудниками - с 32,7 до 12,9 миллиона рублей.

Среди задач на 2023 год губернатор отметил проведение 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. В регионе пройдет порядка 250 мероприятий, во время которых необходимо обеспечивать безопасность и порядок, чтобы торжества прошли без происшествий.

Во время заседания коллегии отличившимся сотрудникам Главка МВД вручили награды.