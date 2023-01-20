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НовостиПроисшествия20 января 2023 8:35

Под Волгоградом судят молодую мать, избивавшую 1,5-годовалую дочь

У женщины отобрали двух детей, ей грозит тюрьма
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК завершил расследование.

СК завершил расследование.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Котовского района направили в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Котовского района, обвиняемой в издевательствах над маленькой дочкой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, это дело находилась на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Женщина с двумя детьми проживала в доме №5 на улице 60 лет ВЛКСМ в Котово. Она систематически избивала дочь, которой всего 1,8 лет.

- Будучи недовольной поведением девочки, обвиняемая, считая такие методы воспитания малолетней приемлемыми, избивала ребенка ремнем, руками по различным частям тела, причиняя ребенку не только физическую боль, но и психические страдания, - выяснили следователи.

Это удалось узнать благодаря врачам, которые проводили медицинский осмотр. Медики обратились в правоохранительные органы. На теле 4-летнего мальчика следов побоев не было, но его увезли от нерадивой матери в подавленном психологическом состоянии.

Детей изъяли из семьи, они находятся социально-реабилитационном центре. Женщине грозит тюрьма.