В Волгограде разыскивают сбившего пешехода водителя

Полиция разыскивает водителя. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде накануне под колесами автомобиля пострадала женщина. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле в 8.00 19 января на шоссе Авиаторов напротив дома №17 сбил 38-летнюю пешехода. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сбив волгоградку, водитель скрылся с места происшествия. Полиция его разыскивает. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью.