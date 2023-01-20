В Волгограде пострадавшего в ДТП с маршруткой 36-летнего мужчину перевели из реанимации

В ДТП пострадали 9 человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20 января стало известно об улучшении состояния 36-летнего мужчины из Волгограда, который пострадал в жутком ДТП в Кировском районе, где столкнулись маршрутка и «КамАЗ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, пациент переведен в другое отделение.

- Мужчина 36 лет переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение больницы №15, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в аварии погибли 3 человека, еще 9 пассажиров маршрутки №8с получили травмы. Среди них три ребенка, в том числе 4-летний малыш. Девочка 12 лет находится в реанимации. В облздраве добавили, что состояние остальных пациентов без изменений – медики продолжают делать все возможное, чтобы они вернулись к обычной жизни.