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НовостиОбщество20 января 2023 7:30

В Волгограде пострадавшего в ДТП с маршруткой 36-летнего мужчину перевели из реанимации

Остальные пациенты также находятся в больницах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В ДТП пострадали 9 человек.

В ДТП пострадали 9 человек.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20 января стало известно об улучшении состояния 36-летнего мужчины из Волгограда, который пострадал в жутком ДТП в Кировском районе, где столкнулись маршрутка и «КамАЗ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, пациент переведен в другое отделение.

- Мужчина 36 лет переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение больницы №15, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в аварии погибли 3 человека, еще 9 пассажиров маршрутки №8с получили травмы. Среди них три ребенка, в том числе 4-летний малыш. Девочка 12 лет находится в реанимации. В облздраве добавили, что состояние остальных пациентов без изменений – медики продолжают делать все возможное, чтобы они вернулись к обычной жизни.