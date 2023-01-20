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НовостиОбщество20 января 2023 7:07

Жители Волгограда невооруженным глазом могут увидеть на небе комету

Она пройдет через Солнечную систему всего лишь раз
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы на небе могут увидеть до конца января комету

Волгоградцы на небе могут увидеть до конца января комету

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Волгограда и области в ближайшие дни призывают посмотреть наверх. На небе они могут увидеть пролетающую комету C/2022 E3 (ZTF). Ожидается, что она будет заметна до конца января. Причем увидеть комету можно будет в бинокль и, возможно, невооруженным глазом. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском планетарии.

Комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена в марте 2022 года. Она не является периодической, то астрономический объект изо льда и пыли пройдет через Солнечную систему лишь раз, либо ей может потребоваться 200 лет, чтобы облететь вокруг Солнца.

20 января в планетарии отметили, что некоторым любителям космоса уже удалось увидеть и сфотографировать комету специальным оборудованием.

Добавим, с 20 января волгоградцы также смогут увидеть Юпитер. Планета будет на минимальном за последние 12 лет расстоянии от Солнца – между ними будет 740 миллионов километров. Юпитер будет заметен по вечерам как яркую белую лучистую точку в созвездии Рыб.