Жители Волгограда невооруженным глазом могут увидеть на небе комету

Волгоградцы на небе могут увидеть до конца января комету Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Волгограда и области в ближайшие дни призывают посмотреть наверх. На небе они могут увидеть пролетающую комету C/2022 E3 (ZTF). Ожидается, что она будет заметна до конца января. Причем увидеть комету можно будет в бинокль и, возможно, невооруженным глазом. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском планетарии.

Комета C/2022 E3 (ZTF) впервые была замечена в марте 2022 года. Она не является периодической, то астрономический объект изо льда и пыли пройдет через Солнечную систему лишь раз, либо ей может потребоваться 200 лет, чтобы облететь вокруг Солнца.

20 января в планетарии отметили, что некоторым любителям космоса уже удалось увидеть и сфотографировать комету специальным оборудованием.

Добавим, с 20 января волгоградцы также смогут увидеть Юпитер. Планета будет на минимальном за последние 12 лет расстоянии от Солнца – между ними будет 740 миллионов километров. Юпитер будет заметен по вечерам как яркую белую лучистую точку в созвездии Рыб.