Под Волгоградом поймали браконьера, застрелившего косулю Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

20 января полиция Волгоградской области сообщила о задержании 46-летнего жителя Нехаевкого района. Мужчина застрелил из ружья косулю. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это произошло на территории охотничьего хозяйства «Луковское». Браконьера с добычей застукали на месте происшествия стражи порядка.

- При проверке документов выяснилось, что разрешения на отстрел копытных животных у него не имеется. На месте происшествия полицейские изъяли тушу косули и охотничье ружье, - уточнили в областной полиции.

На мужчину могут возбудить уголовное дело. Полиция проводит проверку.