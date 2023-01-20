Жители Волгоградской области сталкиваются с поборами на работе

Волгоградцам приходиться покупать что-либо для работы на собственные деньги Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителей Волгоградской области спросили, приходится ли им сталкиваться с поборами на работе. Выяснилось, что да. 59% волгоградцев приобретают что-либо на работу по собственной инициативе, а каждый третий работающий волгоградец (31%) – по требованию начальства. Еще 9% респондентов не сталкивались с тем, что им нужно что-то купить для работы на деньги из собственного кармана. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на исследование hh.ru.

Работодатели полностью компенсируют затраты 17% волгоградцев, частично – 20% сотрудников. 63% жителей Волгоградской области остаются без компенсаций. Обычно волгоградцы тратят деньги на покупку на работу канцелярских товаров, компьютерной мыши, клавиатуры, мыла, масок, перчаток, чайников, обогревателя, спецодежды, а также самостоятельно оплачивать бензин.

47% жителей Волгоградской области рассказали, что их начальники не просят сдавать деньги на подарки. А 34% респондентов отметили, что в рабочем коллективе собирают деньги на подарки на день рождения или свадьбу.