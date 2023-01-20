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НовостиОбщество20 января 2023 6:32

В Волгограде женщины пожаловались на харассмент со стороны коллег и начальства

Опрос провел сервис SuperJob
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщины пожаловались на харассмент со стороны коллег и начальства

Женщины пожаловались на харассмент со стороны коллег и начальства

Фото: Михаил ГУСЕВ

Сервис SuperJob с 10 по 18 января 2023 года провел опрос среди работающих женщин Волгограда на тему сексуальных домогательств со стороны сослуживцев и руководства.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики, 4% волгоградок сталкивались с подобным со стороны начальства, 10% сотрудниц признались, что подобные знаки внимания им оказывают коллеги. Еще 7% женщин ответили, что стали жертвами харассмента со стороны руководства, 14% испытывают дискомфорт из-за подобного поведения сослуживцев.

- С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 2 и 6% соответственно, - добавили аналитики.

Отметим, что в разгар пандемии, когда работники сидели на удаленке, подобных жалоб было гораздо меньше.