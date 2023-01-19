В Волгограде в трех районах временно отключат электричество 19 января

Электричество в пятницу отключат в трех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередные отключения электричества ожидают волгоградцев в пятницу. Без света частично останутся жители трех районов. Из-за плановых работ по ремонту и профилактике оборудования электроснабжения на десяти улицах не будет в течение четырех-девяти часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 20 января временно электричество отключат в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах.

В Дзержинском районе с 8.00 до 17.00 обесточат ул. Ангарскую, 9г, с 9.00 до 17.00 – ул. Новосокольническую, ул. Лесную, ул. Баргузинскую, ул. Чирскую, ул. Эльбрусскую, ул. Батумскую. В Ворошиловском районе с 13.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Циолковского, 3, 5, 7, ул. Буханцева, 2, 2а, 2б. В Советском районе с 9.00 до 17.00 без электричества оставят ул. поселок Стройдеталь, 13.