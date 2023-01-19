Жителя Волгограда оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Постановление не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным местного жителя за дискредитацию российской армии. 17 января мужчина возле памятника танку Т-34 устроил пикет. В руках у него был плакат, на котором была надпись с дискредитацией Вооруженных Сил РФ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в суде.

- Гражданин в публичном месте осуществлял действие в форме пикетирования с использованием плаката, содержащим надпись, дискредитирующую процессы, связанные с мобилизацией, направленной на использование Вооруженных Сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, в поддержании международного мира и безопасности, подрывал авторитет и имидж Вооруженных Сил России, - уточнили в Дзержинском районном суде.

Волгоградца наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.