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НовостиОбщество19 января 2023 14:11

Жителя Волгограда оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

За пикет у танка Т-34 мужчину наказали штрафом в 30 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Постановление не вступило в законную силу

Постановление не вступило в законную силу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным местного жителя за дискредитацию российской армии. 17 января мужчина возле памятника танку Т-34 устроил пикет. В руках у него был плакат, на котором была надпись с дискредитацией Вооруженных Сил РФ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в суде.

- Гражданин в публичном месте осуществлял действие в форме пикетирования с использованием плаката, содержащим надпись, дискредитирующую процессы, связанные с мобилизацией, направленной на использование Вооруженных Сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, в поддержании международного мира и безопасности, подрывал авторитет и имидж Вооруженных Сил России, - уточнили в Дзержинском районном суде.

Волгоградца наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.