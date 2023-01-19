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НовостиПроисшествия19 января 2023 14:11

В Волгограде по вине пьяной матери полуторагодовалая дочь выпала из окна 3 этажа

Девочка выжила, а женщину будут судить
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокурор направил дело в суд.

Прокурор направил дело в суд.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде судят 37-летнюю мать, по вине которой полуторогодовалая дочь чуть не разбилась насмерть, выпав из окна третьего этажа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены мировому судье.

Инцидент случился в июне 2022 года. Женщина сильно напилась и легла спать, оставив маленькую дочь без присмотра, а окно открытым. Малышка залезла на подоконник и полетела вниз. Вечером во дворе были люди, которые и вызвали скорую. Вовремя прибывшие врачи оказали ребенку необходимую помощь. Благодаря им, девочка выжила.

- В настоящее время на основании судебного решения женщина ограничена в родительских прав, ребенок проживает с опекуном, - уточнили в областной прокуратуре.

Женщине грозит наказание по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).